〈日本の「水の安全神話」は崩壊している？ テフロン加工にも使われる“PFAS”に「発がん性」の懸念《世界中で規制が進むも日本は…》〉から続く基地、工場、廃棄物処分場。日本各地でPFAS（ピーファス）汚染が確認されている。発がんリスクも持つこの化学物質は、どこにあるのか。全国に広がる汚染の実態について、新刊『灰色の鎖 PFAS汚染列島』（文藝春秋）を上梓したジャーナリスト・諸永裕司氏が語った。（全2回の2回目／は