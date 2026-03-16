「まさに我々が知っている彼だ」２戦連続２ゴールの上田綺世にファン・ペルシ監督が賛辞！「抜群の才能を持っている」と評価したプレーは？
現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでエクセルシオールと対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
この一戦に、前節のNAC戦（３−３）で２得点の活躍を見せ、３か月ぶりのゴールを記録した上田は先発。０−１で迎えた58分に右足のアウトサイドで見事な同点ゴールを奪えば、その１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスで抜け出し、冷静にネットを揺らしてみせた。
オランダメディア『FR12.NL』によると、２試合連続で２ゴールを挙げた日本代表FWをロビン・ファン・ペルシ監督はこう称えている。
「素晴らしい２ゴールを決めてくれた。まさに我々が知っている彼だ。アヤセにはつねに良いポジションを取る必要がある。クロスや連係プレーでそれが可能になる。我々はすべての選手の強みを活かせるように努めており、もっと多様なクロスを供給すべき。アヤセはその点で抜群の才能を持っている」
これで今季の得点数を22とした上田は、どこまで記録を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鮮やかな2ゴール！
この一戦に、前節のNAC戦（３−３）で２得点の活躍を見せ、３か月ぶりのゴールを記録した上田は先発。０−１で迎えた58分に右足のアウトサイドで見事な同点ゴールを奪えば、その１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスで抜け出し、冷静にネットを揺らしてみせた。
オランダメディア『FR12.NL』によると、２試合連続で２ゴールを挙げた日本代表FWをロビン・ファン・ペルシ監督はこう称えている。
これで今季の得点数を22とした上田は、どこまで記録を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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