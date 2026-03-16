人間のメイベル・タナカなど全4種！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコット
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコットを紹介します！
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコット
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約6×6×10cm
種類：全4種類（メイベル・タナカ、キング・ジョージ、ローフ、メイベル・タナカ（人間））
投入店舗：全国のゲームセンターなど
手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”から、2026年3月13日（金）より全国公開のディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』のマスコットが登場☆
キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。
主人公でビーバーの「メイベル・タナカ」から、人間の姿の「メイベル・タナカ」まで、全4種類がラインナップされます。
メイベル・タナカ
前歯がチャーミングな「メイベル・タナカ」の‟& you”マスコット。
くりっとした目に、ちょこんと立っている姿もかわいい☆
キング・ジョージ
頭に冠をつけた、ビーバーの王様「キング・ジョージ」
王様らしい、穏やかで優しい表情にも注目です。
ローフ
のんびり屋の「ローフ」をデザインした‟& you”マスコット。
コロンとしたフォルムや、愛くるしい表情にほっこりと癒やされます☆
メイベル・タナカ（人間）
人間の姿の「メイベル・タナカ」のマスコット。
ボリュームがあって特徴的な髪型や表情、服装も忠実に再現されています。
手足を自由に動かせて、ぬい撮りも楽しめる‟& you”シリーズのキュートなマスコット。
セガプライズのディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコットは、2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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