セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコットを紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコット

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約6×6×10cm

種類：全4種類（メイベル・タナカ、キング・ジョージ、ローフ、メイベル・タナカ（人間））

投入店舗：全国のゲームセンターなど

手足を動かしてポージングを楽しめる、セガプライズの‟＆ you（アンドユー）”から、2026年3月13日（金）より全国公開のディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』のマスコットが登場☆

キャラクターたちの特徴を小さなマスコットで表現した、かわいらしいプライズです。

主人公でビーバーの「メイベル・タナカ」から、人間の姿の「メイベル・タナカ」まで、全4種類がラインナップされます。

メイベル・タナカ

前歯がチャーミングな「メイベル・タナカ」の‟& you”マスコット。

くりっとした目に、ちょこんと立っている姿もかわいい☆

キング・ジョージ

頭に冠をつけた、ビーバーの王様「キング・ジョージ」

王様らしい、穏やかで優しい表情にも注目です。

ローフ

のんびり屋の「ローフ」をデザインした‟& you”マスコット。

コロンとしたフォルムや、愛くるしい表情にほっこりと癒やされます☆

メイベル・タナカ（人間）

人間の姿の「メイベル・タナカ」のマスコット。

ボリュームがあって特徴的な髪型や表情、服装も忠実に再現されています。

手足を自由に動かせて、ぬい撮りも楽しめる‟& you”シリーズのキュートなマスコット。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 ＆ you マスコットは、2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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