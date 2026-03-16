乃木坂46、6期生11名が参加した新体制での初ライブがLIVE Blu-ray＆DVD化決定

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乃木坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』が、2026年5月13日に発売されることが決定した。

■乃木坂46LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』5月13日リリース決定

あらたに加入した6期生11名が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。DAY1、DAY2と全く異なったセットリストで届けられた2日間の熱狂の夜を、余すことなく収録された作品となっている。

4月8日には41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の発売を控え、5月には東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』、そして6月からは全国8都市18公演の『真夏の全国ツアー 2026』を開催する乃木坂46。

約2年ぶりとなる東京ドームにて行われる記念すべきバースデーライブ前に、あらたなライブ映像集をチェックしておこう。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/

■【画像】乃木坂46最新ビジュアル