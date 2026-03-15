アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたガールズイベント「ＩＤＯＬ ＲＵＮＷＡＹ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＴＧＣ」に登場。ファッションとパフォーマンスで魅了した。

ステージでは「ピポパポ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」など４曲を披露。真中まな（２６）は「とても楽しい時間を過ごしております。みなさんで最後まで一緒に楽しんで行きましょう！」と明るく呼びかけた。

ランウェイでは意外な一面を披露。鎮西寿々歌（２７）は黒基調のクールな衣装で登場。胸元にあしらわれたビジューがきらめきを放つ大人コーデでかっ歩。月足天音（２６）も黒の引き締まったコーデで登場し、ギャップで会場を沸騰させた。

乃木坂４６のステージでは、井上和（２１）が「声出す準備できてますか！乃木坂！いくぞー！」と勢いよく呼びかけ、「インフルエンサー」「裸足でＳｕｍｍｅｒ」など人気曲を次々に投下。ＡＫＢ４８からは小栗有以（２４）がランウェイに姿を見せ、キュートな投げキッスで観客を虜にした。

イベントにはＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、≒ＪＯＹ、高嶺のなでしこ、私立恵比寿中学らも出演。人気アイドルが一堂に会しての、美の競演となった。