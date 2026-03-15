ライブで魅了するＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲの（前列左から）早瀬ノエル、櫻井優衣、鎮西寿々歌、（後列左から）松本かれん、仲川瑠夏、月足天音、真中まな（撮影・開出牧）

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　アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲが１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたガールズイベント「ＩＤＯＬ　ＲＵＮＷＡＹ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　２０２６　Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　ＴＧＣ」に登場。ファッションとパフォーマンスで魅了した。

　ステージでは「ピポパポ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」など４曲を披露。真中まな（２６）は「とても楽しい時間を過ごしております。みなさんで最後まで一緒に楽しんで行きましょう！」と明るく呼びかけた。

　ランウェイでは意外な一面を披露。鎮西寿々歌（２７）は黒基調のクールな衣装で登場。胸元にあしらわれたビジューがきらめきを放つ大人コーデでかっ歩。月足天音（２６）も黒の引き締まったコーデで登場し、ギャップで会場を沸騰させた。

　乃木坂４６のステージでは、井上和（２１）が「声出す準備できてますか！乃木坂！いくぞー！」と勢いよく呼びかけ、「インフルエンサー」「裸足でＳｕｍｍｅｒ」など人気曲を次々に投下。ＡＫＢ４８からは小栗有以（２４）がランウェイに姿を見せ、キュートな投げキッスで観客を虜にした。

　イベントにはＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥ　ＳＴＲＥＥＴ、≒ＪＯＹ、高嶺のなでしこ、私立恵比寿中学らも出演。人気アイドルが一堂に会しての、美の競演となった。