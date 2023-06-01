

赤西仁、Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇CMカット

赤西仁が出演するスティーブンノル新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇が16日、公開された。

【動画】赤西仁が出演、Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇＆メイキング

株式会社コーセーは、ヘアケアブランド『スティーブンノル』の髪悩み別に選べる4タイプをラインナップする「インバスシリーズ」を刷新し、新商品(12品目28品種、ノープリントプライス)を3月16日より発売。

発売開始に伴い、アーティストや俳優として幅広く活躍する赤西仁を初起用したスティーブンノル 新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇を公開。また、3月16日より対象商品を購入のうえ、購入商品の写真を指定ハッシュタグ「#ノルで変わる翌朝」を付けてXに投稿したなかから、抽選で205人に赤西仁の直筆サイン入りチェキやスペシャルビジュアル（限定フォトプリント）があたるキャンペーンを実施する。※「チェキ」は富士フィルム株式会社の商標。

今回、赤西仁が、 ニューヨークのトップヘアスタイリスト、スティーブン・ノル氏監修のヘアケアブランド『スティーブンノル』のWeb CMに初出演。商品の特長である“濃密な泡立ち”と「するんとまとまるサロン級の仕上がり」を、赤西の繊細な表情とリアルな演技で表現。

CMは、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、 印象的なシャワーシーンへと展開。 “濃密な泡” に包まれながら、『スティーブンノル』で気持ちよさそうにシャンプーをする赤西の姿。しっかりと髪を補修した翌朝、 パートナーの美しい髪に「いい感じ」 と優しく語りかけるシーンでは、洗練された大人の魅力が際立つ仕上がりに。リラックスした自然体の表情からクールな一面まで、赤西の多彩な魅力を楽しめる。

撮影当日は爽やかな白シャツを装いスタジオ入りした赤西。 パートナーと街へ出かけるシーンから撮影がスタートした。笑顔を見せながらも、 カメラが回ると一瞬で空気が一変。 赤西自身、こうした爽やかな世界観での撮影は久しぶりとのことだが、本番では世界観に合わせて丁寧に作り込んでいた。外出シーンでは軽やかな爽やかさを、 自宅でのリラックスシーンでは自然体の表情を披露。さらに「いい感じ」と甘く囁くシーンでは、赤西の魅力を余すことなく表現した。さらに今回のCMでは、シャワーシーンにも挑戦。 水滴をまといながらふと見せる視線は、大人の魅力を感じさせる印象的なカットに仕上がり、 思わず現場から感嘆の声が上がるほどの存在感に。モニターをチェックしているスタッフも大絶賛の撮影現場となった。

赤西仁インタビュー

――今回『スティーブンノル』のCMに初めてご出演されましたが、撮影の感想を教えてください。

スタッフさんも優しく迎え入れていただいて、楽しく撮影させていただいてます。久しぶりに爽やかな世界観にいるので、ちょっとドキドキしました。――撮影する上で意識したことや、ここに注目してほしいというポイントがあれば教えてください。

それこそ“どれだけ爽やかにできるか”みたいなところ。僕も使わせていただいてるんですけど、本当に泡立ちが良くて、それをどれだけこう映像で伝えられるかみたいなところですね。――リニューアルした『スティーブンノル』を実際に使ってみた感想を教えてください。

香りも含めて仕上がりというか。使った後の「美容院に行ったのか」ぐらいな、プロが使ってるシャンプー・トリートメントっていう印象でした。――「翌朝サロン級の仕上がりへ」というナレーションがありましたが、赤西さんが次の日気持ちよく過ごすためのナイトルーティンがあれば教えてください。

ナイトルーティン...なんでしょうね。寝酒とか言ったらだめなのかな（笑）。お酒をたしなむのと、最近髪を乾かすようにしてます。今までしてこなかったですけど。――CM内でヘアケアに「プロの発想と科学力」というメッセージがありますが、赤西さんがプロとして意識していることはありますか。

僕がプロとして意識していること...う〜ん、なんだろうな。現場の雰囲気作りだったり、チーム作りですかね。――お風呂時間はご自身にとってどんな時間ですか？リセットとかリラックスするとか、スイッチをオフにするみたいなところもあると思うんですけれども。

やっぱり、お風呂時間でシャワー浴びたりすると、「1日終わったな」みたいなリセット感はあるのかな。うん、リセットですね。――3月は新生活に向けて忙しくなる時期ではありますが、忙しい日や疲れている日もこれだけはやると決めていることはありますか。

逆に「これだけはやらない！」みたいにやらないことを1つ決めるみたいな。――最後に視聴者の皆様へメッセージお願いします。

『スティーブンノル』の新 CM に出演させていただいている赤西仁です。CM を見て少しでも自分の時間を大切にしてもらえたらなと思います。それと、髪の毛もおしゃれ・ファッションの一部なので、いたわって日々楽しんでもらえたらなと…素敵な日々を過ごしてもらえたらなと思います。お試しあれ！