「呼吸できないかっこいい」佐野勇斗、美しすぎる横顔に「襟足くるっんって」「はああほんとに横顔好き」
M!LKの佐野勇斗さんは3月15日、自身のInstagramを更新。キャップ帽をかぶった横顔とカメラ目線のアップ写真を披露しました。
【写真】佐野勇斗、美しすぎる横顔
この投稿にコメントでは「はああほんとに横顔好きです」「わんこでかわいい」「やばすぎかっこよすぎ」「がーまってかっこよすぎる」「待ち受けにしました！！」「襟足くるっんってしてて可愛いね」「呼吸できないかっこいい」「帽子が似合いすぎてて滅なんだよ」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐野勇斗、美しすぎる横顔
「はああほんとに横顔好きです」佐野さんは「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」と2枚の写真を投稿。ブラウンのキャップ帽をかぶった美しい横顔と、真正面で撮影したカメラ目線のアップ写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「はああほんとに横顔好きです」「わんこでかわいい」「やばすぎかっこよすぎ」「がーまってかっこよすぎる」「待ち受けにしました！！」「襟足くるっんってしてて可愛いね」「呼吸できないかっこいい」「帽子が似合いすぎてて滅なんだよ」との声が寄せられています。
「彼女目線ってやつ？？？」11日には「弟とご飯に行った時の写真など」とつづり、眼鏡をかけてストライプ柄のセットアップ姿で待ち角に立つプライベートショットを披露しています。まるで待ち合わせをしているかのような設定の写真にファンからは「彼氏感スゴすぎる」「なんか…佐野くんの彼女になった気分になれました」「オフ感すぎてやばいかわいい」「彼女目線ってやつ？？？ うんありがとうね」と歓喜の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)