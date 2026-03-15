なぜベネズエラに負けたのか　元MLB球宴捕手が指摘した侍たちに生じた“異変”「明らかにいつもの日本とは違っていた」【WBC】

奇しくもラストバッターとなった大谷。その表情に無念さは滲み出た(C)Getty Images

過去大会ワーストという結末で、日本の「世界連覇」への夢は散った。

現地時間3月14日、野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。1次ラウンドを4戦全勝で突破した王者だったが、最後はメジャーの強打者が居並んだ相手を前に力負けを喫した。

【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した

流れそのものは悪くなかった。1点を先行された初回の攻撃で大谷翔平の特大アーチで同点に追いついた侍ジャパンは、3回に佐藤輝明の適時二塁打と森下翔太の3ランで逆転。一気呵成の攻撃で、先発した山本由伸を援護した。

しかし、ベネズエラ打線の勢いが上回った。5回に2番手の隅田知一郎がマイケル・ガルシアに2ランを浴びると、6回から4番手でマウンドに上がった伊藤大海もピリッとせず。無死一、三塁のピンチを迎えると7番のウィルマ―・アブレイユに完璧に直球を捉えられ、逆転の3ランを許した。

反撃に転じたかった日本だったが、6回以降は矢継ぎ早の継投策に踏み切ったベネズエラ投手陣を前に付け入る隙を見出せず。最後は、チームをけん引してきた大谷が奇しくもラストバッターになる形でゲームセットを迎えた。

無念の敗北。このショッキングな結末に様々な分析が展開される中、侍たちの“異変”を指摘する識者もいる。2017年大会で米国代表の初優勝に貢献した名捕手ジョナサン・ルクロイ氏は、自身のXで試合への見解を投稿。「別に日本を批判しようとしてるわけじゃない」と前置きした上で、率直な意見を論じている。