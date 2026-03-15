引き出しを引っかいてこじ開けている猫さん。物音を聞きつけて様子を見に来た同居猫さんは、何をやっているのか横で興味深そうに見学していたのだそう。動画は23.9万回以上も再生され、「ネコちゃんたちだと許せてしまうのなんででしょうね」「ネコさん、あったまいいですね」とのコメントが集まっています。

【動画：引き出しが開いているのを不思議に思っていたら、ネコが…華麗すぎる『犯行現場』】

器用に引き出しを開ける猫

Instagramアカウント「大山 しるこ」さまに登場したのは、おっとりした性格の蒼空（そら）くんと暴れん坊の海（かい）くん。この日海くんは、引き出しをこじ開けようとしていたのだとか。

前脚を器用に引き出しにひっかけて、力技で開けたのだそう。できた隙間に頭を入れ込むと、中に入っていた何かの袋にがぶりと噛みついたとのこと。袋をどかしたいのか、どうにか移動させようと頑張っていたのだとか。

見学者登場

袋をどかした後、引き出しのさらに奥をよく見ようと、隙間に体を滑り込ませようとしていたとのこと。遂には、無理やり体をねじ込んで、引き出しの中を物色し始めたのだとか。

すると、物音を聞きつけた蒼空くんが様子を見に来たとのこと。蒼空くんは、近くでよく見ようと、海くんの背後からそろそろと歩いてきたのだそう。

引き出しを開けるのなんてお手の物

実は、海くんが引き出しを開けるのは、初めてではないとのことだとか。以前飼い主さんが帰宅したときに、引き出しが全部出ていたことがあったのだそう。その時は、泥棒が入ったのかと思ったとのこと。

海くんは、完全に引き出しの中に全身を入れ込んでしまったのだとか。蒼空くんも引き出しの中に興味があるのか、前脚をかけて中に入っている物の匂いを嗅いでいたとのことでした。

引き出しをこじ開ける海くんと、それを見学する蒼空くんの姿は、Instagramで23.9万回以上も再生され、「つい…頑張れぇ～。って思っちゃった」「すごい器用ですね～なんだなんだと見物に来てるのも面白い」「お見事。正に泥棒猫？笑える可愛さ！！そして癒やされます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「大山 しるこ」さまでは、海くんと蒼空くんの日常の様子を垣間見ることができます。個性豊かな2匹の姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「大山 しるこ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。