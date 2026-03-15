Stray Kidsヒョンジン、休暇で訪れたアイスランドで美背中披露「絵になる」「写真集レベル」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/15】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のHYUNJIN（ヒョンジン）が3月15日までに、自身の Instagramを更新。休暇で訪れたアイスランドで姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】スキズメンバー、背中ショットが「絵になる」と話題
ヒョンジンは「iceland」とつづり、休暇で訪れたアイスランドでの写真を複数枚投稿。幻想的な青い水面に身を浸し、美しい背中のシルエットが際立つバックショットを披露した。他にもオーロラの写真や巨大な温泉に入る姿なども披露している。
この投稿に、ファンからは「背中だけで絵になる」「雰囲気が神々しい」「芸術作品みたい」「休暇を楽しんでいる姿見れて嬉しい」「かっこよすぎる」「全ショット写真集レベル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スキズメンバー、背中ショットが「絵になる」と話題
◆ヒョンジン、美背中際立つアイスランドショット披露
ヒョンジンは「iceland」とつづり、休暇で訪れたアイスランドでの写真を複数枚投稿。幻想的な青い水面に身を浸し、美しい背中のシルエットが際立つバックショットを披露した。他にもオーロラの写真や巨大な温泉に入る姿なども披露している。
◆ヒョンジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「背中だけで絵になる」「雰囲気が神々しい」「芸術作品みたい」「休暇を楽しんでいる姿見れて嬉しい」「かっこよすぎる」「全ショット写真集レベル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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