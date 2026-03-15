東京Vのユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は東京ヴェルディが特別シーズンで着用する1着に注目している。

東京ヴェルディのJリーグ百年構想リーグのユニフォームデザインコンセプトは「PIONEER GRAPHIC」。始祖鳥をモチーフに、新たな進化と飛躍への意志を表現したデザインとなっている。

シャツ前面に始祖鳥のグラフィックが大きく配置され、昨季から再登場している始祖鳥エンブレムが胸に輝く。特別大会の限定配色としてフュージョンブラックを押し出し、Vネックや肩からの「パイオニアライン」、袖リブ、サイドパネルへ配色されている。

「ヴェルディでは当たり前になった『スポンサーのカラー統一』は健在。このような配色から、クラブとスポンサーが一緒に歩む姿が浮かび上がってくる。日本初のプロサッカークラブである読売クラブを前身に持ち、日本サッカーを牽引してきた歴史を支えていたパイオニアマインド。このユニフォームは、クラブの矜持が反映されたデザインではないかと感じる」（FOOTBALL ZONE編集部）