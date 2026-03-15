【内藤沙季】SNSで万バズ連発のパチンコライターが『FLASH』初降臨！衝撃の水着＆ランジェリー

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

モデル＆新人パチンコライター！異色の二刀流・内藤沙季が『FLASH』グラビアに！

2025年、Xでの「万バズ」を連発し大きな話題を呼んだパチンコライター・内藤沙季が『FLASH』に初登場した。

パチンコライター転身後、わずか数ヶ月でフォロワーを200人から2万5千人超まで急増させた注目の彼女が、誌面で6ページにわたり水着とランジェリー姿を披露。インタビューでは、グラビア活動を始めた意外なきっかけについても赤裸々に語っている。

【プロフィール】

内藤沙季（ないとう・さき）

31歳 1995年1月4日生まれ 神奈川県出身

T166・B74W58H84 A型

趣味：少女漫画を読むこと

特技：短距離走

雑誌『JELLY』の専属モデルを経て、ファッションモデルとして活躍。2025年の夏から「パチンコ必勝ガイド」の新人ライターとしても活動を開始した。長年B型だと思っていたが、血液検査の結果A型であることが判明した。

そのほか最新情報は、公式X(@n_saki_official)、公式Instagram（@n.sakigram）にて

【クレジット】

内藤沙季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎松田忠雄

【デジタル告知】

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