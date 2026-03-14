ミュールや厚底サンダルを履いたまま車を運転すると、地域によっては道路交通規則違反と判断される可能性があります。

都道府県によっては「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物」として禁止されている場合もあります。事故を起こせば、安全運転義務違反に問われる可能性もあります。

暖かい日差しが降り注ぐ春は、足元も軽やかなファッションに変えたくなる季節です。

各都道府県の規則で禁止されている場合も

春は暖かさに誘われて、ドライブに出かける機会も増える時期です。

オシャレをして出かける際に、足元にミュールや厚底サンダルを選ぶ人もいるかもしれません。

しかし、こうした靴を履いたまま自動車を運転する行為は各都道府県の公安委員会が定める「道路交通規則」に違反する行為と見なされるリスクがあります。

たとえば、東京都道路交通規則の第8条には運転者の遵守事項として以下のように定められています。

「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」

ここでいう「運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」には、一般的にミュールやハイヒールなどが該当すると考えられます。

特に、ミュールやサンダルにはかかとを固定するベルトやストラップがついていないものも多いため、ペダル操作の最中に靴が足から脱げてしまいかねません。

そして、脱げた靴がブレーキペダルの裏側に挟まってしまうと、ブレーキが踏み込めなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。

また、昨今人気の厚底サンダルも、運転には不向きな履物として挙げられます。

自動車のアクセルやブレーキの操作は、足の裏から伝わる微妙な感覚が非常に重要です。

しかし、靴底が極端に厚いとペダルを踏んでいる感覚が足に伝わりにくくなり、結果としてブレーキを踏む力が弱くなったり、逆にアクセルを踏み込みすぎたりといった操作ミスを誘発する原因になりえます。

また、厚底の靴は靴底の幅も広くなっているケースが多くみられます。

ブレーキペダルを踏んだつもりでも、広い靴底が隣のアクセルペダルにも干渉してしまい、意図せず急加速してしまう「踏み間違い」を引き起こす可能性も否定できません。

さらに、万が一こういった履物で運転して交通事故を起こした場合、安全運転義務違反として違反点数や反則金が科されるリスクもあります。

かかとが固定されて靴底が平らな靴が運転に適している

では、車の運転にはどのような靴が適しているのでしょうか。

基本的には、足全体をしっかりと包み込み、かかとが固定されているものが推奨されており、中でも身近で適しているのは、普段履き慣れているスニーカーです。

スニーカーは紐やベルクロで足にしっかりとフィットさせることができるものが多く、ペダル操作中に靴が脱げる心配がありません。

また、運転に適した靴を選ぶ際は、靴底の厚さと硬さにも注目することが大切です。

靴底が薄ければペダルからの反力を足の裏で感じ取りやすくなり、繊細なアクセルワークやブレーキ操作が可能になるため、靴底は薄く平らな形状のものが望ましいとされています。

さらに、かかとの形状も重要なポイントになります。

運転中、右足はかかとを床につけて支点とし、つま先を左右に動かしてアクセルとブレーキを踏み変える操作を繰り返します。

このとき、かかと部分が丸みを帯びていて安定している靴であれば、スムーズに足首を動かすことが可能です。

一方で、ハイヒールのようにかかとが高く不安定な靴では支点が定まらず、正確なペダル操作をおこなうことが難しくなります。

オシャレを楽しみたい気持ちと安全運転の両立に悩む人もいるかもしれませんが、

その場合は運転中は履き慣れたスニーカーに履き替え、目的地に到着して車を降りる際にオシャレな靴に履き替えるといった対策を講じるとよいかもしれません。

特に、長距離を運転する場合や渋滞に巻き込まれやすい休日のドライブでは、足への負担も大きく変わります。

結果としてドライブそのものをより快適に楽しむことにもつながるため、試してみるのも手です。

まとめ

ドライバーは、一瞬の操作ミスが取り返しのつかない事故を招く可能性があることを、常に意識しておくことが大切です。

そのため、運転中は機能性を重視した靴を選び、目的地に着いてからオシャレな靴に履き替えるのが賢明といえるでしょう。

こうした「履き分け」を実践することで、安全で楽しいカーライフを送ることができるはずです。