ファン・デル・ファールトのコメントが波紋元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールトは、現地時間6月14日に行われたワールドカップ（W杯）のオランダ代表対日本代表戦後、日本の選手に対する差別的な発言によって物議を醸している。英紙「メトロ」は、ファン・デル・ファールトが「猛烈な批判を浴びている」と報じた。ダラスで行われたW杯グループFのオランダ代表対日本代表戦は、2-2の引き分けに終わった。後半