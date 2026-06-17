北中米W杯1次リーグI組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のフランスが16日（日本時間17日）、セネガルを3-1で下して白星発進した。キリアン・エムバペが2ゴールと活躍。日本時間の午前6時ごろに終わった一戦、早朝の日本のファンにも戦慄が走った。前半はシュート1本と苦戦したフランスだったが、後半に底力を見せた。輝きを放ったのはエムバペだ。後半21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、