コンビニ大手・ローソンの公式Xで定期的に行われている「無料券チャレンジ」が、思わぬ盛り上がりを見せている。【写真】表示数2億超え…！ローソンの無料券チャンレンジ投稿約10年前から続く「名物企画」対象の投稿をリポストすると、その場で当落結果がリプライで届くおなじみのキャンペーン。もともとは無料クーポン獲得を目指すシンプルな企画だったが、近年はユーザーたちによる“独自の楽しみ方”が広がっている。引用