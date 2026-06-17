ボンネットに男性を載せたまま発進するタクシーを撮った動画がX上で取り上げられ、「あまりにも危険だ」と批判が相次いでいる。男性は前に投げ出されて打撲を負ったといい、警察が出動する事態になった。タクシー大手「日本交通」（東京都千代田区）は、「あってはならない」と取材に説明して謝罪し、運転手への処分を検討していることを明らかにした。「ヤバい、ヤバい」「危ない、危ない」雨が降る夜中に、T字路交差点で止まった