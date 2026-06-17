オアシズ大久保佳代子（55）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。電車内でスリを発見したエピソードを語った。番組のテーマは「アクティブバイスタンダー」。アクティブバイスタンダー協会共同代表の安藤真由美さんが出演し、「アクティブバイスタンダー、日本語に訳すと“行動する傍観者”ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ、性暴力ですとか、そういった場面に居合わせた周り