洗濯機市場で大きな変化が起きている。市場を牽引するのは老舗の大手家電メーカーだが、アイリスオーヤマが発売した縦型洗濯機「OSH fit」が、売り上げを昨年比245％に伸ばした。売れる理由は何なのか。同社で洗濯機事業を統括する大型家電事業統括部 洗濯機事業部長の岩本 高さんに取材した――。■小容量からの洗濯機市場参入アイリスオーヤマは1971年創業の総合生活用品メーカーだ。元々はプラスチック製品やペット用品、ガーデ