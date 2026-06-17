記者会見する死亡した女性の母親（左）と弁護士＝17日午前、神戸市兵庫県内の障害福祉事業所で昨年6月、女性職員＝当時（16）＝が利用者を制止したところ暴行容疑で逮捕され、体調が悪化して半年後に死亡する事案があり、遺族が17日、捜査は違法だったなどとして国と県に約1億円の損害賠償を求め神戸地裁に提訴した。女性は体調悪化後に釈放され、不起訴になった。遺族は「事実を教えてほしい。娘に謝ってほしい」と訴えた。訴