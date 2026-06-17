バンダイナムコアミューズメントは17日、公式サイトで、8日に愛知・バンダイナムコ Cross Store 名古屋の店舗内で発生した催涙スプレー噴射容疑事案について、愛知県警が12日に容疑者を逮捕したと発表した。【画像】バンダイナムコHDIP別売上高（グループ全体／国内トイホビー）の詳細同社によると、事案は6月8日（月）の午後5時ごろに発生。店舗内で催涙スプレーが噴射され、利用客らが体調不良を訴えるなどの影響が出た。