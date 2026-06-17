【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】森保ジャパンに、また試練が訪れた。サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、１次Ｌ残り２戦を欠場する可能性が１５日（日本時間１６日）、浮上した。久保はこの日病院で精密検査。長期離脱は回避したとみられるが、数週間程度の離脱は考えられる。２０日（同２１日）のチュニジア戦は厳しく