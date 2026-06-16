とちぎテレビ 栃木県立宇都宮白楊高校で今年３月、卒業式が行われている間に、教室にあった生徒のかばんなどから現金が相次いで盗まれた事件で、宇都宮東警察署は１６日、宮城県の６８歳の無職の男を窃盗などの疑いで逮捕しました。 窃盗や建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、宮城県仙台市に住む無職の６８歳の男です。 宇都宮東警察署によりますと、男は今年３月２日、宇都宮市元今泉にある宇都宮白楊高校に侵入し、生