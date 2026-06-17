北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・カンザスシティー）、アルゼンチンはＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）のハットトリックでアルジェリアに３―０と完封勝利。この試合を「ＤＡＺＮ」で解説した元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が、メッシを大絶賛した。メッシはこの日、前半１７分に代表通算１１８ゴールを達成。驚異の数字に闘莉王氏は「わぁ〜。僕キャリアで１２０ちょっとですから