ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ北中米大会は16日（日本時間17日）、米サンフランシスコでグループリーグJ組のアルゼンチン―アルジェリア戦が行われた。アルゼンチンのFWリオネル・メッシがハットトリックの大活躍。スポーツチャンネル「DAZN」で解説した元日本代表・田中マルクス闘莉王氏の言葉に、本田圭佑が自身のXでツッコミを入れている。後半31分、ペナルティエリア中央手前でボールを受けたメッシは