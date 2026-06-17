ピザハットの店舗＝16日、米フロリダ州マイアミ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米外食大手ヤム・ブランズは16日、傘下のピザチェーン「ピザハット」事業を総額27億ドル（約4300億円）で売却すると発表した。中国本土以外の事業は米投資会社ロングレンジ・キャピタルに約15億ドル、中国本土事業はヤム・チャイナ・ホールディングスに約12億ドルで売却する。業績が伸び悩むピザハットを切り離し、主力の「ケンタッキーフ