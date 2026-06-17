佐賀市沖の有明海で１５日朝、アザラシが目撃された。養殖ノリの漁場環境を改善するための作業をしていたノリ漁師たちが発見。海面から顔をのぞかせ、船の周りを泳ぐ様子を動画で撮影した。海況調査を行う佐賀県有明水産振興センターによると、正式な記録はないものの、１９１１年（明治４４年）の創立以来、有明海でアザラシの目撃情報はないとみられるという。海洋生物に詳しい「マリンワールド海の中道」（福岡市）の岩