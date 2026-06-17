ドジャース１−０レイズ」（１６日、ロサンゼルス）試合後、デーブ・ロバーツ監督は「オールドスクール（伝統的な）の戦いで１−０の試合をモノにできた。しかも２時間以内に終わるゲームだよ。こういう試合に関われて本当に楽しかった」とご満悦の表情を浮かべた。ＭＬＢの試合では異例とも言える１時間５２分の試合時間。その超速ゲームで勝利を呼び込んだ大谷の１５号ソロには「ショウヘイがフィールド全体を使って広角