ブロックチェーン技術を基盤とした身元確認サービス「ヒューマニティ・プロトコル（Humanity Protocol）」で被害額3600万ドル（日本円＝約57億円）規模のフィッシング攻撃を行ったハッカーが、北朝鮮と関連のある組織や人物である可能性が高いという分析が出された。【解説】「新たな核兵器になり得る」“科学英才”を次々に生み出す北朝鮮ハッカー部隊の実体6月15日（現地時間）、アメリカの北朝鮮専門メディア『NKプロ』はヒュー