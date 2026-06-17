〈高校生プログラマーに初月400万円の印税、超大物作曲家からの1枚のハガキ、鳥山明の担当編集が提案した的確すぎるアイデア…『ドラクエ』が国民的RPGになる背景にあった“知られざる軌跡”〉から続く実はファミコン時代、『ファイナルファンタジー（FF）』の売上はドラクエの3分の1程度に過ぎず、到底ライバルと呼べる存在ではなかったという。しかし、いまでは、国産RPGの両巨頭として確かな地位を築いた。いったい何がきっか