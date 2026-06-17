歌手・中森明菜（６０）の最新ショットが公開された。１７日にインスタグラムを更新し、「ＡＫＩＮＡＮＡＫＡＭＯＲＩ『ごめんと、すきと、』２０２６．０７．０１」とコメント。１０年ぶりとなる新シングルのミュージックビデオ（ＭＶ）の一部を紹介した。明菜はベージュと白のドレス姿で、優しいメロディーに乗せて澄んだ歌声を響かせている。ナチュラルメイクで明るい笑顔も印象的だ。来月６１歳となる明菜。ネット上で