東急電鉄が2026年6月15日、電車内でのモバイルバッテリーの充電を控えるよう公式サイトで呼びかけた。同社の広報CS課は16日、あくまでも「ご協力のお願い」だとJ-CASTニュースの取材に説明した上で、注意喚起のポスター掲出などを検討していると明かした。「車内での充電はお控えください」広報CS課への取材によれば、15日8時15分ごろ、東急東横線・新丸子駅から武蔵小杉駅にかけて走行していた元町・中華街駅行きの下り電車内で、