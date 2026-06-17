時間がないとき、料理をつくる気力がわかないとき、短い時間でつくれる料理を知っておくと、助かります。 ハツ江おばあちゃんが教える10分レシピは、特別なテクニックは必要なし。とにかくレシピがシンプルだから、ビギナーでも簡単にごはんをつくることができますよ。 今回ご紹介するのは、10分でつくれる「ミニトマトの塩マーボー豆腐」。忙しいときに、ぜひ試してみてください。 ※本記事は、『NHK「きょ