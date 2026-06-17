「ウルトラマン」シリーズの製作を手掛ける「円谷プロダクション」で退職者が続出していることが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】7月から放送開始する新シリーズ「ウルトラマンテオ」7月10日、「ウルトラマン」のテレビ放映開始から60年の節目を迎える同社。7月3日からは映画監督の是枝裕和氏が企画したドキュメンタリー映画「THE ORIGIN OF ULTRAMAN」などの公開が始まる。60周年を迎えるウルトラマン（円谷プロダクシ