９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の告別式が１６日午後６時から東京・桐ケ谷斎場で営まれ、お笑いタレントの明石家さんまが参列した。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さん。ＴＢＳ系バラエティー番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で長らく中村さんと共演してきたさんまは、１６日の通夜に参列。この日も午前９時３０分から営まれた告別式にも自ら車を運転して２日連続で足を運んだ。さんまは１