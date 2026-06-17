中東情勢の緊迫化で包装を見直す動きが進むなか、セブンーイレブンは、パッケージの色を白黒銀にしたおにぎりを発売します。6月23日から順次販売されるのは、インクの色を3色にしたおにぎりです。（※地域によって商品規格が異なる場合があります）パッケージの見直しや具材の変更などで価格を抑えました。物価高のなか品揃えを強化し、節約志向を強める消費者の取り込みを図ります。パッケージをめぐっては、カルビーが「ポテトチ