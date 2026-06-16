アパホテルの名物お土産や本格派レトルトカレーとしておなじみの「アパ社長カレー」が、今度は手軽に楽しめるカップラーメンになって登場。アパホテル株式会社は、サンヨー食品株式会社が製造・販売する新商品「サッポロ一番 アパ社長カレー ビーフカレー味ヌードル」を監修したと発表しました。6月22日より、全国にて一斉に販売が開始されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■累計1500万食達成のアパカ