北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は初戦で強豪オランダと2-2で引き分け、勝ち点1で船出した。この試合の開始前に米放送局のインタビューに登場し、世界中で大バズりした日本テレビ系・北日本放送（KNB）の中久木大力アナが自身のインスタグラムを更新。今回の出来事について報告している。オランダ戦前に現地放送局「FOX4ニュース」の女性レポーターから、一般サポーターとして、マイクを向けられた中