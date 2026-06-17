韓国で車を盗んで無免許運転をし、事故を起こして検挙された小学生が、従来の慣例通り親に引き渡される代わりに保護施設へ送られたことが確認された。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳女児を刺殺した韓国の女性教師6月17日、天安東南（チョナン・トンナム）警察署によると、盗んだ車で無免許運転をした小学生のA君（12）とB君（12）ら計3人が、少年分類審査院などの少年保護施設で収容保護されている。A君とB君らは、5月