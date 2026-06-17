9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の告別式が17日、都内斎場で営まれた。式には約200人が参列し、玉緒さんとの最後の時間を過ごした。明石家さんま（70）が前日の通夜に続き告別式にも参列した。さんまは師匠に故笑福亭松之助さんを持ち、上方落語家として芸人人生をスタート。「芸人たるもの、人前で泣いたらあかん」との思いが強く、さんまが通夜や告別式でメディア