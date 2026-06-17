Metaの運営するテキストSNS・Threadsの月間アクティブユーザー数が5億人に達したことがわかりました。今後は、フィード内容をAIで調整する「Dear Algo」を発展させた「Your Algo」機能の導入が予定されています。New Features to Celebrate 500 Million Monthly Users on Threadshttps://about.fb.com/news/2026/06/meta-launching-new-features-500-million-monthly-threads-users/Threads adds new personalization and communit