「事故を容易に予見できた」と裁判所は判断しました。北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に、求刑通り、禁錮５年の実刑判決が言い渡されました。事故から４年が経ち、ようやく迎えた刑事裁判の判決。６月１７日午前９時半、運航会社の社長・桂田精一被告が釧路地裁に入りました。（武田記者）「いま深々と一礼しました。このあと注目の判決が言い渡されます」いつものよ