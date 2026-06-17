人気スマホゲーム「モンスターストライク」は17日、公式SNSを通じ、ゲーム内イベント「みんなで応募！マルチ抽選会」を巡る対応を謝罪した。また同イベントを再度実施すると報告。同騒動に関してはモンストの運営会社であるMIXIの木村弘毅代表取締役もコメントした。今月5日から15日まで、ゲーム内で欲しいキャラクターを獲得できるチャンスがある「マルチ抽選会」が開催された。入手したいキャラを選んで抽選に応募する仕組み