MozillaがウェブブラウザのFirefoxに将来実装予定の開発中機能を紹介する公式サイト「Firefox roadmap」を公開しました。What's new in Firefox this June, and what's next on the Firefox roadmaphttps://blog.mozilla.org/en/firefox/firefox-roadmap-152/Firefox roadmapは、開発中のFirefoxの新機能やアップデートなどについて詳しく知ることができるという公式ウェブサイトです。Firefox roadmapをチェックすることで、Firef