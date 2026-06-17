「日産の源流であり、魂の象徴」が、AIと走りの融合で蘇る日産の魂ともいえる「スカイライン」の新型モデルが、2027年にも登場する見込みです。2014年の現行型（13代目・V37型）デビューから数えると、およそ14年ぶりのフルモデルチェンジとなりますが、どのようなクルマに進化するのでしょうか。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが現代版「羊の皮をかぶった狼」こと「次期スカイライン」の姿です！ 画像で見る（30枚以