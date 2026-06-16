アメリカの名門オートバイメーカー・ハーレーダビッドソンが業績の低迷に苦心している。2025年の販売台数は約13万2535台で、2024年比で12％減少。 2019年比で実に40％以上減っている。2026年1月から3月までの販売台数も前年同期間比3％減と、ブレーキはかかりつつあるものの販売不振は続いている。 悪夢の新年…大みそかコンサート終えた楽団員が居眠り運転でバイクと衝突事故、被