ブライトンの主力DFヤン・ポール・ファン・ヘッケは、今夏の移籍市場で新たな挑戦に踏み出すことになりそうだ。先に行なわれた北中米Ｗ杯の初戦・日本戦で先発していたオランダ代表の26歳は、センターバックを主戦場とするプレーヤー。ブライトンとの現行契約を2027年の６月30日まで残しているなか、来季はプレミアの名門トッテナムに活躍の場を移すようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が６月17日、自身