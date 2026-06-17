15日にワールドカップ初戦を戦ったニュージーランド代表で、W杯史上初となる母子ペアの出場があった。ベンチスタートとなったDFタイラー・ビンドン(ノッティンガム・フォレスト)だが、後半アディショナルタイム2分に途中出場した。ビンドンの母親は、ニュージーランド女子代表として77試合にした元GKのジェニー・ビンドンさんで、W杯は2007年と2011年大会に出場した。現在はロンドン・シティ・ライオネスでアシスタントコー