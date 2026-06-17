大阪を代表するご当地グルメとして知られる551の豚まん。 【写真】綺麗にはがせた！ 今、SNS上ではそんな551の豚まんのシートを完璧な状態ではがすことができたという報告が大きな注目を集めている。 「こんなことがあって良いのでしょうか551の豚まんのシートが完全無欠な状態で剥がれました…」 とその模様を紹介したのはライターの宮本牛乳さん（@saibansho）。 551の豚まんのシートと言えば松の