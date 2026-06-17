太平洋戦争中の神戸に生きた兄妹（きょうだい）を描いたアニメ映画「火垂（ほた）るの墓」に、高畑勲監督による脚本とは別の「幻の脚本」があったことが分かった。強い印象を残す兄妹の“亡霊”が登場しないなど、公開作品とは異なる部分も多く、専門家は「高畑脚本に至った経緯がうかがえる重要なものだ」と評価している。この脚本は、２０１８年に亡くなった高畑さんの自宅から見つかった。執筆したのは、脚本家の深沢一夫さ